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Власти пытаются продать здание сгоревшей в Сыктывкаре школы

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В Сыктывкаре выставят на продажу здание сгоревшей школы № 13, которая является объектом культурного наследия. Его реставрацией займется тот, кто решился стать собственником ветхого строения. Об этом на заседании Общественной палаты Коми заявил первый замглавы ведомства Андей Майер.

Как отмечает ИА «Комиинформ», школа была построена в период с 1924 по 1928 год. Здание спроектировал первый штатный архитектор республики Александр Холопов. 10 лет назад в нем случился пожар, памятник истории сильно обгорел. Однако Министерство культуры РФ запретило его сносить.

В 2016 году школу проинспектировала реставрационная комиссия из Санкт-Петербурга. Она рекомендовала восстановить исторический облик объекта. В 2017 году школу включили в план приватизации.

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