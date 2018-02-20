Экс-барабанщик «Черного кофе» Сергей Черняков найден мертвым

Бывший барабанщик группы «Черный кофе» Сергей Черняков найден мертвым в своей квартире в Брянске. Об этом сообщил представитель регионального следственного управления СК Сергей Цыганок.

Отмечается, что тело музыканта обнаружили соседи.

«Вчера обнаружили тело. Когда он умер — будем выяснять. Наши следователи проводят проверку, причина смерти будет ясна по результатам экспертизы. Пока оснований для возбуждения уголовного дела нет», — цитирует его RT.

В 1982 году Сергей Черняков вместе с Валерием Кипеловым и Николаем Расторгуевым был участником группы «Лейся песня».

Позднее он выступал в составе коллектива «Чёрный кофе». В 1988 году после гастролей в Испании Черняков покинул группу.

Некоторое время сотрудничал с Ольгой Кормухиной.

Согласно опросам, Сергей Черняков был в числе лучших барабанщиков СССР.