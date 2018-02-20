Кислоту и крахмал в твороге нашли у трех производителей

Кислоту и крахмал в зерненом твороге нашли сразу у трех производителей. «Росконтроль» проверил продукты семи самых популярных марок. Среди ингредиентов в составе оказалась сорбиновая кислота. Консервант раздражает слизистую и негативно влияет на микрофлору. Употребление продукта может привести к проблемам с желудком. Один из производителей для создания густой консистенции добавил крахмал. Частое употребление такого продукта может даже привести к ожирению. В продуктах не обнаружили опасных бактерий, плесени и антибиотиков.