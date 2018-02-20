Немецкой армии не хватает бронежилетов и зимнего снаряжения

Немецкой армии не хватает снаряжения для решения задач НАТО. В дефиците — бронежилеты, зимнее обмундирование и палатки. Может быть сорван проект НАТО «Острие копья». Альянс планирует через год создать группу из 5 тыс. элитных бойцов. «Острие» будет готово ударить в любую точку в течение 2–3 суток. Германии в проекте отведена ключевая роль. Но чтобы размещать силы быстрого реагирования, нужны 10 тыс. палаток.

Ранее бундесвер жаловался на нехватку бронетехники. В бригаде будущего «Острия копья» на ходу только девять танков из 44. С боевыми машинами пехоты дело не лучше: в строю три БМП из 14. Техника оказалась в плачевном состоянии из-за нехватки запчастей. Власти Германии называют ситуацию в армии катастрофой.