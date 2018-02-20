Прямой эфир

Немецкой армии не хватает бронежилетов и зимнего снаряжения

0
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкой армии не хватает снаряжения для решения задач НАТО. В дефиците — бронежилеты, зимнее обмундирование и палатки. Может быть сорван проект НАТО «Острие копья». Альянс планирует через год создать группу из 5 тыс. элитных бойцов. «Острие» будет готово ударить в любую точку в течение 2–3 суток. Германии в проекте отведена ключевая роль. Но чтобы размещать силы быстрого реагирования, нужны 10 тыс. палаток. 

Ранее бундесвер жаловался на нехватку бронетехники. В бригаде будущего «Острия копья» на ходу только девять танков из 44. С боевыми машинами пехоты дело не лучше: в строю три БМП из 14. Техника оказалась в плачевном состоянии из-за нехватки запчастей. Власти Германии называют ситуацию в армии катастрофой. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Слабые стороны американской армии назвали в Пентагоне
Хакер из КНДР рассказал о нищете и голоде в армии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017