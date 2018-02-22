В «Октябре» наступит «Эпоха перемен»

23 февраля в московском киноцентре «Октябрь» стартует фестиваль «Эпоха перемен», посвященный одному из самых драматичных периодов в истории нашей страны—– 1990-м годам. В программе — показы культовых фильмов тех лет, публичные дискуссии с участием главных героев десятилетия, а также книжная ярмарка, на которой более 30 издательств и магазинов представят новые книги о 1990-х.

Как отметил в разговоре с «Известиями» креативный продюсер фестиваля Константин Нафиков, основной акцент не случайно сделан именно на визуальном образе эпохи, который радикально отличался от советской визуальной культуры.

— Сегодня, наверное, самое подходящее время для того, чтобы вернуться в 1990-е и проанализировать те процессы, которые происходили тогда в культуре, искусстве и обществе, — считает продюсер. — И через кино, книги, радио, прессу и телевидение это сделать, конечно, лучше всего.

Открывать фестиваль будет «Москва» Александра Зельдовича — по мнению критиков, едва ли не самый точный фильм об этом десятилетии. После показа зрителей будет ждать встреча с создателями — автором сценария Владимиром Сорокиным, композитором Леонидом Десятниковым, актрисой Ингеборгой Дапкунайте и другими.

— Я заметил, что история уплотняется. ХХ век не уплывает в прошлое, а держит за плечо и не отпускает. 1990-е делаются не дальше, а ближе, — отметил Александр Зельдович. — Сейчас понятно, насколько это была молодая картина, сколько было надежды в этой романтической безнадежности. Это была молодость эпохи, которая потом мгновенно состарилась.

Другим спецсобытием станет показ культовой комедии «8 1/2 долларов», недавно конвертированной в формат 3D. Перед сеансом состоится дискуссия с режиссером Григорием Константинопольским, который не согласен со стереотипным образом эпохи.

— Это было потрясающее время. Мы, как это ни парадоксально звучит сегодня, тогда меньше всего думали о деньгах, а больше — о кино, свободе и любви, — говорит он.

Всего на фестивале покажут более 30 игровых и документальных фильмов. В том числе четыре фильма с Олегом Меньшиковым: «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Восток-Запад» и «Кавказский пленник». В двух последних вместе с ним играл главный герой эпохи Сергей Бодров. «Пленника….» лично представит режиссер Сергей Бодров-старший.

Будет и культовый «Брат», а также еще три отреставрированных фильма Алексея Балабанова («Замок», «Счастливые люди», «Про уродов и людей») и его ранние короткометражки с героями свердловской рок-сцены — Вячеславом Бутусовым, Александром Пантыкиным и другими.

На различных мероприятиях вспомнят также Виктора Цоя, Александра Башлачева и Егора Летова. Продюсер и историк музыки Александр Кушнир прочитает лекцию о поэте Илье Кормильцеве, а Ник Рок-н-ролл — монолог «Эпоха лихих молодых». Кроме «Рока» Алексея Учителя, запланированы показы других документальных фильмов о неформалах и рок-музыкантах.

Кроме музыки и кино, фестиваль расскажет и о первых клипмейкерах (премьера фильма «Русский клип на фоне всемирной истории» о съемках роликов банка «Империал»), о московской арт-сцене (презентация книги «Девяностые от первого лица» и дискуссия со Светланой Басковой и Анатолием Осмоловским), о новом телевидении (просмотр и обсуждение сюжетов культовых программ «До 16 и старше» и «Башня»), а также — о политике.

На последний день фестиваля запланирован показ уже классического документального фильма «Элита» Алексея Учителя о зарождении постсоветской элиты, а также презентация нового web-сериала «Березовский — это кто?» на основе книги Петра Авена «Время Березовского».

Фестиваль проходит в рамках проекта «КАРО.Арт» и продлится три дня. На многие мероприятия вход бесплатный.