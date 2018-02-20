Полностью автоматизированную электроподстанцию построят в Омске

Цифровая подстанция «Кристалл» мощностью 110 кВ, которая обеспечит электричеством активно развивающийся район, появится в Советском административном округе Омска.

Комплекс будет полностью автоматизирован, благодаря этому электроподстанция будет функционировать без наличия постоянного обслуживающего персонала. Контроль будет производиться с центрального пункта управления сетями, сообщает ИА «Город55». При этом объект будет шумоизолирован и экологичен.

Строительство новой подстанции стало необходимо в связи с подключением к сетям новых жилых кварталов, гипермаркетов и предприятий. За несколько лет нагрузка на три действующие подстанции выросла. Цифровая электроподстанция должна компенсировать нагрузку.

Проектированием подстанции занимается «Омскэнерго». Стоимость объекта составит более 700 млн рублей.