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Полностью автоматизированную электроподстанцию построят в Омске

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Цифровая подстанция «Кристалл» мощностью 110 кВ, которая обеспечит электричеством активно развивающийся район, появится в Советском административном округе Омска.

Комплекс будет полностью автоматизирован, благодаря этому электроподстанция будет функционировать без наличия постоянного обслуживающего персонала. Контроль будет производиться с центрального пункта управления сетями, сообщает ИА «Город55». При этом объект будет шумоизолирован и экологичен.

Строительство новой подстанции стало необходимо в связи с подключением к сетям новых жилых кварталов, гипермаркетов и предприятий. За несколько лет нагрузка на три действующие подстанции выросла. Цифровая электроподстанция должна компенсировать нагрузку.

Проектированием подстанции занимается «Омскэнерго». Стоимость объекта составит более 700 млн рублей.

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