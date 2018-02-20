Российский шорт-трекист Шульгинов вышел в ¼ финала ОИ на дистанции 500 м

Российский шорт-трекист Александр Шульгинов вышел в четвертьфинал на дистанции 500 м на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

В квалификационном забеге россиянин показал второй результат –– 40,585 сек.

Другой российский шорт-трекист Павел Ситников был дисквалифицирован в своем забеге и выбыл из борьбы за медали.

Четвертьфиналы в данном виде программы состоятся в четверг, 22 февраля.

20 февраля портал iz.ru сообщил, что российские керлингистки лишились шансов на выход в полуфинал Олимпийских игр.