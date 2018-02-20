Родители школьников в Пскове написали ЕГЭ по русскому языку

В Пскове прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», взрослые уселись за парты и сдали экзамен по русскому языку.

Госэкзамен был максимально приближен к реальным условиям. Родители сдали мобильные телефоны, прошли проверку металлодетектором и расселись за парты по одному. На столах оставались только черные гелевые ручки и черновики. При этом в аудиториях велась аудио- и видеозапись, сообщает «Псковская лента новостей».

Участникам акции предстояло выполнить восемь заданий, в том числе написать сочинение. На выполнение ЕГЭ жителям Пскова дали 30 минут. Результаты родителям сообщили сразу после проверки.

Всего в Псковской области ЕГЭ в этом году напишут около 3 тыс. выпускников.