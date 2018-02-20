Курская область запросила допфинансирование на лечение редких болезней

Губернатор Курской области Александр Михайлов направил письмо министру здравоохранения России Веронике Скворцовой, в котором просит выделить дополнительные средства на лекарственное обеспечение жителей региона с редкими заболеваниями.

Область получит из федерального бюджета 88,9 млн рублей, сообщает «Курская правда». Такой размер трансферта предусмотрен региональной казной. Кроме того, в областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан заложено 499 млн рублей. Областные власти отмечают, что этих средств может быть недостаточно для полноценного обеспечения пациентов с ревматоидным артритом, болезнью Бехтерева, псориатическим артритом и онкологическими заболеваниями.

В связи с этим губернатор главу Минздрава просит дополнительно выделить средства из резервного фонда правительства РФ.