Больница использовала поддельное оборудование в Башкирии

Поддельное оборудование в течение двух лет использовалось в Центральной больнице Мишкинского района Республики Башкортостан. По данному поводу прокуратура региона провела проверку.

Прокуратура региона провела проверку по использованию медицинского оборудования ненадлежащего качества в одной из районных больниц республики и установила факт нарушения. В результате проверки главного врача больницы оштрафовали по административной статье 6.28 КоАП. Также прокуратура добилась замены оборудования, сообщает «МедиаКорСеть».

В ходе проверки было установлено, что в 2014 году в больницу было закуплено два аппарата для стерилизации инструментов за 14 млн рублей. Продавцом выступила одна из коммерческих организаций. Главный врач больницы не проверил при покупке серийные номера дорогостоящего оборудования по базе Росздравнадзора, за что был оштрафован.

Подозрения в том, что оборудование поддельное, появились еще в 2016 году, когда один из аппаратов вышел из строя, а над другим пришлось проводить ремонтные работы.