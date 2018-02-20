Прямой эфир

Больница использовала поддельное оборудование в Башкирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поддельное оборудование в течение двух лет использовалось в Центральной больнице Мишкинского района Республики Башкортостан. По данному поводу прокуратура региона провела проверку.

Прокуратура региона провела проверку по использованию медицинского оборудования ненадлежащего качества в одной из районных больниц республики и установила факт нарушения. В результате проверки главного врача больницы оштрафовали по административной статье 6.28 КоАП. Также прокуратура добилась замены оборудования, сообщает «МедиаКорСеть».

В ходе проверки было установлено, что в 2014 году в больницу было закуплено два аппарата для стерилизации инструментов за 14 млн рублей. Продавцом выступила одна из коммерческих организаций. Главный врач больницы не проверил при покупке серийные номера дорогостоящего оборудования по базе Росздравнадзора, за что был оштрафован.

Подозрения в том, что оборудование поддельное, появились еще в 2016 году, когда один из аппаратов вышел из строя, а над другим пришлось проводить ремонтные работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские ученые научились получать электричество из крови человека
Врачи на Кубани восстановили пациенту язык с помощью тканей предплечья

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017