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Генконсул США во Владивостоке решил держать пост

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Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс заявил о том, что намерен держать пост. В эти 40 дней Великого поста православным верующим запрещается употреблять любые продукты животного происхождения и пить алкоголь.

Как рассказали Vostokmedia в отделе по связям с общественностью дипломатического представительства США во Владивостоке, генконсул действительно начал соблюдать пост в соответствии с православными традициями. Он пьет только кофе и воду, воздерживается от употребления мясных и молочных продуктов, а в качестве духовной составляющей читает книгу Джона Баньяна «Путешествие Пилигрима». Это произведение, поясняет агентство, считается одним из важнейших произведений английской духовной литературы.

По словам самого высокопоставленного дипломата, традиции христиан в США схожи с традициями Русской православной церкви. Кроме того, в Америке пост завершается празднованием Пасхи, так же как и в России.

Жители Приморья уже знают о том, что Майкл Кийс в январе окунался в иордани на Крещение. Последовать своему примеру он призывал своего сына и других американцев, проживающих во Владивостоке.

В конце января Майкл Кийс сообщил о том, что власти Аляски намерены развивать отношения с Дальним Востоком России. Об этом говорилось в письме дипломата губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину.

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