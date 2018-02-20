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Уголовные дела возбуждены из-за фиктивного трудоустройства дворников в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве сразу несколько уголовных дел возбуждено по статье «Мошенничество» за фиктивное устройство на работу в ГБУ «Жилищник» дворников, уборщиков и прочих специалистов, нехватку которых в последнее время испытывает столица из-за небывалых снегопадов. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает РЕН ТВ.

«Только за последние несколько дней возбуждено пять новых уголовных дел по статье «Мошенничество в крупном размере», — рассказали журналистам телеканала.  

Уточняется, что все пять дел касаются восточных районов столицы. 

Схема во всех случаях одна и та же: управляющая компания по документам принимает на работу человека, которому ежемесячно начисляется зарплата. Но в реальности такого работника в организации нет. 

Согласно данным РЕН ТВ, в ГБУ «Жилищник района Сокольники» ущерб по уголовным делам составляет от 140 до 200 тыс. рублей, в ГБУ «Жилищник района Измайлово» — почти 1 млн рублей.  

При этом район Измайлово входит в список тех, где хуже всего убирают снег. Об этом ранее «Интерфаксу» сообщал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Также в данном списке были районы Гольяново и Богородское Восточного округа.

Ранее, 20 февраля, мэра Москвы Сергея Собянина попросили проверить реальное соответствие количественного состава дворников штатному расписанию. С такой просьбой к столичному градоначальнику обратились вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев и глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. 

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