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Побитые остановки в Калининграде восстановят к ЧМ-2018

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Поврежденные вандалами остановочные комплексы в Калининграде будут ремонтировать прямо перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, чтобы избежать новых нападений.

По словам главы города Александра Ярошука, новые окна для поврежденных остановок общественного транспорта уже заказаны. Однако есть риск, что если их установить сейчас, то вандалы их снова побьют и до ЧМ-2018 не останется времени на проведение новых торгов, пишет «Калининград.Ru».

Власти рассматривали вариант с усилением антивандальных элементов, но оказалось, что это слишком дорого.

Остановочные комплексы пострадали от рук вандалов летом 2017 года вскоре после установки. Павильоны повреждены на улицах Невского, Театральной, Литовском Валу, на проспекте Калинина, у гостиницы «Турист». Одного из хулиганов удалось задержать.

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