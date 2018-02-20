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Фестиваль рыбной ловли пройдет в национальном парке «Башкирия»

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Фестиваль рыбной ловли пройдет в национальном парке «Башкирия» на Красном озере в селе Иштуганово Мелеузовского района, Республика Башкортостан. Информация об этом размещена на официальном сайте нацпарка «Башкирия».

11 марта 2018 года состоится крупный фестиваль рыбной ловли. Провести фестиваль планируют в два этапа. По результатам первого будут определены 20 финалистов, которые переходят на следующий этап.

Второй этап определит победителей отдельно среди мужчин, женщин и юношей. Также заявлен приз для участника, который выловит самую крупную рыбу, сообщает ИА «Башинформ».

На мероприятии планируется устроить для рыбаков и зрителей большую развлекательную программу, в которой можно будет поучаствовать в играх и конкурсах. Рыбаки-победители фестиваля получат призы, а всю выловленную рыбу они смогут забрать с собой.

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