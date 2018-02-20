Стало известно место проведения саммита G20 в 2019 году

Местом проведения саммита G20 в 2019 году станет японский город Осака. Информацию об этом распространило японское правительство во вторник, 20 февраля.

Дата проведения самого форума пока не определена, но, скорее всего, лидеры «двадцатки» соберутся в конце июня или начале июля.

Выбор пал на Осаку после анализа соответствующей инфраструктуры и числа отелей, способных разместить высокопоставленных гостей из других государств, сообщает «Газета.ру».

23 января президент России Владимир Путин заявил, что Москва примет участие в саммите «большой двадцатки», который пройдет в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.

Российский лидер также подчеркнул, что Москва разделяет приоритеты Аргентины в G20 и готова взаимодействовать с властями страны в их продвижении.