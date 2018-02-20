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Бесплатные экскурсии пройдут в Тольятти

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Бесплатные экскурсии проведут в Тольятти клуб экскурсоводов и Поволжский государственный университет в честь Всемирного дня экскурсовода, сообщает мэрия города. Мероприятие организовано при поддержке Управления международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти.

В воскресенье, 25 февраля, в 12:00 запланирован одновременный старт нескольких экскурсионных групп из разных частей города. Руководить группами будут профессиональные экскурсоводы, которые расскажут посетителям о разнообразных достопримечательностях города, сообщает НИА «Самара».

В общей сложности в этот день проведут экскурсии по восьми маршрутам. На экскурсиях жители и гости города смогут увидеть центральную часть города, частный исторический сектор, узнать больше о спортивных городских объектах и многих других местах.

На завтра, 21 февраля, назначено проведение торжественного собрания по случаю Всемирного дня экскурсовода.

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