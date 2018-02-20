Российские керлингистки лишились шансов на медали Олимпиады

Российские керлингистки лишились математических шансов на выход в полуфинал Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Об этом стало известно по итогам матча между сборными Великобритании и Японии, который завершился победой британок со счетом 8:6.

Команда Великобритании одержала пятую победу на турнире и обеспечила себе по крайней мере участие в тай-брейке за право выступить в полуфинале олимпийского турнира, сообщает ТАСС.

Сборная России (две победы, семь игр) даже в случае победы в оставшихся двух встречах не сможет претендовать на попадание в четверку лучших команд кругового турнира.

19 февраля российские керлингистки одержали победу над сборной Дании. Встреча завершилась со счетом 8:7.