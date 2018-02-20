Салют устроят в Крыму в честь Дня защитника Отечества

Праздничный фейерверк состоится вечером в День защитника Отечества в Феодосии, его будут запускать с городской набережной возле памятника участникам Керченско-Феодосийской десантной операции.

План празднования 23 февраля обсудили в городской администрации. Феодосийские власти организуют ряд мероприятий. Праздник начнется на площади у кинотеатра «Крым» утром в День защитника Отечества. Там состоится митинг с участием военных и казаков, ожидаются показательные выступления и прохождение парадных коробок, сообщает ИА «Крыминформ».

Торжественные мероприятия пройдут во всех населенных пунктах Крыма. Завершится праздник фейерверком на набережной Феодосии.