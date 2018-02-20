Дело избившего пенсионера таксиста передано в суд во Владивостоке

В суд Владивостока передали дело в отношении водителя такси, который применил силовой прием к пожилому мужчине, сделавшему ему замечание. Дата суда пока неизвестна.

Как установило следствие, инцидент произошел в ноябре 2017 года. 63-летний мужчина увидел, что машина службы такси перегородила пешеходную дорожку и указал на это водителю. После чего тот подошел к пожилому мужчине и бросил его на землю, применив силовой прием.

У пострадавшего позже был диагностирован закрытый перелом левого бедра. Выяснилось, что 47-летний таксист был кандидатом в мастера спорта по боевым искусствам.

ИА PrimaMedia уточняет, что преступление было раскрыто с помощью записей с камеры видеонаблюдения — она зафиксировала госномер машины.

Против таксиста заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности». Наказание по ней — до 15 лет лишения свободы.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что водитель такси в Москве ударил своего пассажира ножом в грудь и скрылся с места происшествия.