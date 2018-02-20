Суд выносит приговор виновнику гибели пешехода на Бауманской улице

Басманный суд Москвы выносит приговор Александру Ломову, который в 2016 году насмерть сбил пешехода на тротуаре в районе станции метро «Бауманская». Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Как писал портал iz.ru, гособвинение просит для Ломова три года колонии общего режима с учетом наличия у него несовершеннолетних детей и признания им своей вины. Родственники погибшего студента Юрия Карлова считают такое наказание несправедливым.

Напомним, после происшествия Ломов скрылся с места ДТП и уехал из России. Он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. В июле 2017 года Ломова арестовали в аэропорту Мюнхена и экстрадировали в Россию.