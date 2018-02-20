Художественное освещение установят на телебашне в Пензе

Архитектурно-художественную подсветку планируют устроить на телебашне, на эти цели власти готовы выделить почти 5 млн рублей.

Подрядчику, который будет определен через сайт госзакупок, предстоит оборудовать дизайнерским освещением 180-метровую телебашню на улице Лермонтова. Начальная цена контракта составляет 4,85 млн рублей, сообщает ИА «Пенза-Пресс». С победителем торгов заключат контракт, и он должен в течение 90 дней установить оборудование на телебашню.

Художественной подсветкой планируется оформить еще 16 зданий в Пензе. В их числе фасад законодательного собрания региона, гимназия «Ступени», военный комиссариат, строения на улице Московской.