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Бывший следователь заплатит за реабилитацию осужденного в Коми

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Бывший следователь возместит расходы на реабилитацию жителя Сыктывкара, незаконно привлеченного к уголовной ответственности.

По данным правоохранительных органов, следователь фальсифицировал доказательства по уголовному делу. Этот факт был выявлен, и незаконно осужденный местный житель взыскал 420 тыс. рублей из государственного бюджета в качестве компенсации морального вреда. Самого следователя осудили в октябре 2016 года, сообщает ИА FlashNord.

Прокуратура подала иск с требованием взыскать сумму с бывшего следователя в порядке регресса. Городской суд Сыктывкара удовлетворил требования в полном объеме. Однако экс-сотрудник СКР попытался обжаловать это решение в Верховном суде Коми.

Апелляционная инстанция оставила решение городского суда без изменения. Исполнение находится на контроле прокуратуры.

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