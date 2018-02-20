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В Карелии стартовал кубок мира по ралли-рейдам

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Кубок мира по ралли-рейдам стартовал в Карелии. На единственном снежном этапе победил катарский автогонщик Нассер Аль-Аттия. Двукратный триумфатор «Дакара» впервые принял участие в зимней гонке. Попробовал пилот свои силы и за рулем непобедимого российского грузовика. 

Интерес к российскому раллийному этапу у иностранных пилотов — колоссальный. Мировые звезды автоспорта прибыли в Карелию прямиком из Южной Америки. Впрочем, особо любоваться красотами этого края гонщикам было некогда. Организаторы преподнесли огромное количество неожиданностей. Не все стартовавшие машины смогли доехать до финиша. Удачным получился автодебют у мотогонщицы Анастасии Нифонтовой. 

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