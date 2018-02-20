Повредивший позвоночник юный дзюдоист эвакуирован в Иркутск

В Иркутск на вертолете сегодня был эвакуирован подросток, который повредил позвоночник на соревнованиях по самбо в Ангарске. Мальчика поместили в отделение реанимации областной детской клинической больницы. Его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

Как сообщил ИА IrkutskMedia со ссылкой на главного врача больницы Геннадия Гвака, еще накануне транспортировка юного спортсмена была невозможна — врачи ждали, когда его состояние стабилизируется. Сегодня утром медики после проведения консилиума дали разрешение на его эвакуацию.

Подросток из Усть-Илимска травмировал позвоночник на соревнованиях в Ангарске 18 февраля. Как показала проверка, площадка для соревнований соответствовала всем нормам. Однако мальчик участвовал в соревнованиях по самбо, несмотря на то что занимался дзюдо. Проверкой инцидента занимаются правоохранительные органы.

Портал iz.ru 15 февраля сообщал о том, что во время тренировки по хоккею в ледовом дворце в Ельце Липецкой области скончался мальчик — ему в шею попала шайба.