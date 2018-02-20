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Лифты заменят в четырех домах Омска по программе капремонта

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Лифты заменят в четырех домах Омска в рамках проведения региональной программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба правительства области.

В двух домах Омска уже начались работы по замене подъемных механизмов лифтов и самих кабин, по завершении замены работы начнутся в оставшихся двух домах. Выбранный подрядчик должен заменить подъемные механизмы, лифтовые кабины, а также провести установку новых раздвижных дверей на каждом этаже дома, сообщает РИА «Омск-информ».

Установленное оборудование должно пройти экспертизу на соответствие всем государственным стандартам, затем лифты должна принять специальная комиссия, в числе которой должен находиться представитель управляющей компании.

Ввод в эксплуатацию начнется после того, как положительное заключение комиссии будет передано инспектору Ростехнадзора и будет оформлен страховой полис на предмет гражданской ответственности за причинение вреда в случае неисправности лифта.

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