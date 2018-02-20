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Камеры с самым быстрым распознаванием лиц поставили в Татарстане

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Фото: ТАСС/Андрей Махонин
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В Альметьевске установили 25 видеокамер с самой быстрой в мире системой распознавания лиц, техника будет работать в тестовом режиме.

Уникальная система способна проводить поиск по базе данных в 1 млрд лиц меньше чем за полсекунды. Определив личность человека, техника отслеживает его местонахождение. Более того, камеры способны распознавать эмоциональное состояние того, за кем ведется наблюдение, сообщает ProKazan.ru.

Камеры установлены на домах и детских садах. Как отметили в администрации Альметьевского района, технология позволит повысить эффективность поиска и задержания преступников.

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