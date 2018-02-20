Представитель Дженнифер Лоуренс опроверг информацию о перерыве в карьере актрисы

Американская актриса Дженнифер Лоуренс не будет делать перерыв в карьере. Информацию о намерении голливудской звезды приостановить работу в кино опроверг ее представитель в интервью изданию Entertainment Weekly.

По словам собеседника издания, Лоуренс вернется к работе, как только будет закончен один из проектов, в котором она задействована. На данный момент обладательница премии «Оскар» работает над семью проектами.

Напомним, ранее, 20 февраля, Лоуренс заявила о намерении сделать перерыв в карьере на год, чтобы заняться борьбой с коррупцией в политике и привлечением молодых людей к этому делу. Актриса сотрудничает с некоммерческой организацией Represent.Us, которая выступает за антикоррупционные законы, а также активно выражает свою гражданскую позицию, поднимая темы разного уровня оплаты труда в Голливуде и принимая участие в Женских маршах.

Издание напоминает, что еще в сентябре 2017 года звезда «Голодных игр» собиралась уйти на двухгодичный отпуск.

Дженнифер Лоуренс занимает третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис 2017 года по версии журнала Forbes. За последний год ей удалось заработать $24 млн.