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Начальницу почты на Урале арестовали за долгую доставку извещений

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В Челябинской области приставы арестовали начальницу почтового отделения за волокиту с доставкой 250 судебных извещений.

Нарушение было выявлено после того, как судье мирового участка в Сосновском районе пришлось перенести множество заседаний в связи с неявкой участников. Так как на сайте «Почты России» не оказалось информации о регистрации и движении писем, судья потребовал, чтобы приставы проверили местное почтовое отделение. Как выяснилось, коробка с отправлениями пролежала в отделении более трех недель, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Начальница почты объяснила забытые извещения высокой загруженностью сотрудников и сбоем в обработке электронных реестров. На женщину было выписано 14 протоколов, но оплачивать штрафы она отказалась и решила написать заявление об увольнении.

В связи с неуплатой штрафов суд назначил нарушительнице по дню ареста за каждый протокол.

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