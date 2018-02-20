Жители Тюменской области выплатят 730 тыс. рублей за убийство косули

Браконьеров обязали выплатить штраф в 730 тыс. рублей за убийство одной косули в Абатском районе Тюменской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Семерых жителей деревни Бития суд признал виновными в браконьерстве и обязал их выплатить штраф за незаконное убийство косули. Ущерб, который нанесли браконьеры своими действиями, оценивается в 100 тыс. рублей, помимо этого, мужчины должны будут выплатить штраф в 730 тыс. рублей, сообщает портал «Наш город».

Инцидент произошел 11 ноября 2017 года. Судом было установлено, что семеро мужчин вышли в лес на охоту и в ходе слаженных действий загнали самку косули в ловушку. В 2 км от деревни они застрелили животное, разделали его и продолжили охоту, но более косули им не попадались.

По дороге к деревне их попытались задержать инспекторы Госохотуправления, но злоумышленники скрылись от них. Вскоре все семеро охотников были обнаружены, соответствующего разрешения на охоту у них не было. Задержанные признались в содеянном, после чего были осуждены. Теперь охотники обязаны выплатить штраф, а изъятые у них ружья будут уничтожены.