Врачи из Москвы осмотрели брянских пациентов

Врачи из Москвы провели осмотр брянских пациентов на базе кардиологического диспансера, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Брянской области.

Врачи из Первого Московского медицинского университета имени Сеченова посетили Брянск, чтобы осмотреть пациентов, которым требуется высокотехнологичная медицинская помощь, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Специалисты в рамках приема дали пациентам необходимую консультацию и провели диагностику. В общей сложности для прохождения обследования были отобраны 81 человек. Все они получили необходимую помощь.

Известно, что дальнейшее лечение рекомендовано 13 пациентам, которые должны будут посетить врача-специалиста для определения дальнейшего лечения.