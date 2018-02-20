Девочка госпитализирована после падения на нее телевизора под Волгоградом

В Волгоградской области двухлетняя девочка серьезно пострадала при падении ей на голову телевизора, за жизнь ребенка борются врачи.

Инцидент произошел в Котельниковском районе. Девочка играла в комнате одна, ее мама была в другой части квартиры. Малышка случайно опрокинула на себя телевизор, стоявший на комоде. Техника упала на голову девочки, сообщает «НовостиВолгограда.Ру».

С открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга ребенка госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Также врачи подозревают у маленькой пациентки перелом основания черепа и височной кости.