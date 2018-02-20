Прямой эфир

Ребенок травмировал спину на деревянной горке в Барнауле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи начали проверку сообщения в социальных сетях о ребенке, который получил травму спины, катаясь на горке в Барнауле.

Информация в соцсетях была опубликована 18 февраля. По данным местных жителей, в парке отдыха и развлечений Индустриального района ребенок повредил позвоночник при скатывании с горки. У деревянной конструкции был сильный перепал на ледяную поверхность, сообщает сайт altapress.ru.

Следователи проводят проверку по данному сообщению. Правоохранительные органы намерены проверить все обстоятельства и установить, кто ответственен за безопасность при эксплуатации горки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве ребенок скатился с горки под колеса поезда
Катавшаяся с горки девочка разбилась об дерево под Саратовом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017