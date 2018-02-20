Ребенок травмировал спину на деревянной горке в Барнауле

Следователи начали проверку сообщения в социальных сетях о ребенке, который получил травму спины, катаясь на горке в Барнауле.

Информация в соцсетях была опубликована 18 февраля. По данным местных жителей, в парке отдыха и развлечений Индустриального района ребенок повредил позвоночник при скатывании с горки. У деревянной конструкции был сильный перепал на ледяную поверхность, сообщает сайт altapress.ru.

Следователи проводят проверку по данному сообщению. Правоохранительные органы намерены проверить все обстоятельства и установить, кто ответственен за безопасность при эксплуатации горки.