Киев выступил против размещения белорусских миротворцев в Донбассе

Белоруссия не может принимать участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе, так как состоит в организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Насколько я знаю, Белоруссия не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы мы не говорили, что страны ОДКБ тоже участвуют в миссии», — приводит «112 Украина» ее слова.

При этом она заявила, что «играть по правилам России» в вопросе размещения миротворцев никто не будет, так же как и обсуждать этот вопрос с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).

14 февраля глава Минобороны Белоруссии Андрей Равков заявил о готовности страны направить на восток Украины миротворцев при согласии ООН и Киева.

В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о желании Минска помочь урегулировать конфликт, который негативно влияет и на Белоруссию, и на всю Европу.

«Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт <…> пожар притушить, чтобы это всё побыстрее закончилось, прекратилось», -– сказал Лукашенко.

Идея ввести миротворческие силы ООН в Донбасс принадлежит президенту России Владимиру Путину. Ее поддержали многие страны, в том числе Германия, Франция и США.

Однако Вашингтон и Киев требуют размещения миротворцев на своих условиях и без обсуждения вопроса с ЛНР и ДНР.

Военная операция Киева против жителей Донбасса началась в апреле 2014 года из-за отказа востока Украины признать политиков, пришедших к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.