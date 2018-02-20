Мальчик насмерть замерз в Удмуртии после употребления алкоголя

Прокуратура завершила проверку по факту смерти 11-летнего ребенка от переохлаждения в сугробе и установила, что школьник злоупотребил алкоголем.

По данным правоохранительных органов, мальчик, которого мертвым нашли на территории СНТ № 1 21 января, накануне распивал спиртное с друзьями 10 и 12 лет. Алкоголь сильно подействовал на ребенка, самостоятельно он уйти не мог. Друзья оставили мальчика на снегу и не стали звать на помощь, сообщает ИА «Сусанин». Ребята испугались, что их отругают за спиртное.

Также прокуратурой установлено, что один из мальчиков состоял на учете в правоохранительных органах, при этом никакие воспитательные меры к нему не применялись. Полиция подготовила для суда материалы о помещении подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение.

Информация о пропаже мальчика появилась в социальных сетях 20 января. В вечернее время он не вернулся из школы домой, 21 января ребенка нашли мертвым, он замерз.