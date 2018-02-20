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Здание хлорного цеха ликвидируют в Хабаровском крае

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В городе Амурске Хабаровского края будет ликвидировано здание хлорного цеха бывшего ОАО «Амурскбумпром». Территорию, на котором оно находится, рекультивируют. Стоимость работ — около 50 млн рублей.

Как сообщает ИА AmurMedia, это будет сделано в рамках проекта по ликвидации накопленного вреда, который реализуется в 12 субъектах России. Об этом стало известно на оперативном совещании главы Минприроды Сергея Донского с замминистра природных ресурсов и экологии Мурадом Керимовым. В общей сложности на этот проект будет выделено более 2,7 млрд рублей.

Что касается объекта в Хабаровском крае, то, как стало известно, после банкротства завода «Амурскбумпром» на его территории остались строения, загрязненные ртутью. Хлорный цех бывшего предприятия признан главным источником опасности, поскольку в технологии приготовления хлора использовалась ртуть.

Цех планировали демонтировать, но в 2015 году работы были приостановлены из-за отсутствия ассигнований в краевом и местном бюджетах. Сейчас деньги на обеззараживание территории нашлись благодаря участию Хабаровского края в программе «Чистая страна».

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