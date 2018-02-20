«Первый канал» назвал слухами уход Андреевой из программы «Время»

Телеведущая Екатерина Андреева не уходит из программы «Время», а лишь временно покинет эфир программы на европейской «орбите». Информацию об этом распространила глава пресс-службы «Первого канала» Лариса Крымова.

Поводом для сообщения стали слухи, что Андреева перестанет быть ведущей популярной программы, лицом которой она была более 20 лет.

«Екатерина Андреева и Виталий Елисеев пока будут вести субботние выпуски, а также опробуют студию в других часовых поясах», — цитирует «Интерфакс» Крымову.

При этом ведущим программы «Время» в новой студии временно выступает шеф новостей «Первого канала» Кирилл Клейменов.

1 января президент РФ Владимир Путин принял участие в юбилейной новостной программе «Время» на «Первом канале».

Первый выпуск программы «Время» вышел на экраны 1 января 1968 года. Долгое время она считалась эталоном новостной журналистики. Через нее прошли многие известные советские и российские журналисты.