Стрелявшие на майдане снайперы скрываются в Армении

Снайперы, стрелявшие в Киеве по демонстрантам 20 февраля 2014 года, скрываются в Армении. Их нашел журналист Андрей Веселов, он даже взял у стрелков интервью. Хотя больше это напоминает чистосердечное признание.

А еще из интервью ясны конкретные фамилии. В инструктаже наемников участвовал Андрей Порубий — ныне спикер рады. Оружие приносил Сергей Пашинский, глава комитета по нацбезопасности. Не обошлось и без участия Михаила Саакашвили.

Из фильма понятно, почему за четыре года украинские власти так ничего и не раскрыли.