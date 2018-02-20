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Слушания CAS по делу Крушельницкого 20 февраля не состоятся

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Фото: ТАСС/Ma Ping
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Слушания по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, в Спортивном арбитражном суде (CAS) не состоятся во вторник, 20 февраля, как было заявлено ранее. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«На сегодня слушания не запланированы. В ближайшее время мы сообщим на официальном сайте, когда могут пройти слушания», — цитирует агентство своего собеседника.

Напомним, 18 февраля в МОКе заявили об обнаружении следов мельдония в первой допинг-пробе Крушельницкого, после чего в CAS было открыто дело в отношении спортсмена. При этом в МОКе допускают, что в пробу Крушельницкого допинг мог быть подмешан. Результаты анализа второй допинг-пробы ожидаются 20 февраля.

В Федерации керлинга России информацию назвали провокацией и заявили, что верят в невиновность российского спортсмена.

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевали бронзу в дабл-миксте, которой могут быть лишены. 

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