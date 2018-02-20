Возгорание в автобусе на Можайском шоссе ликвидировано

Возгорание в моторном отсеке автобуса, загоревшегося на Можайском шоссе в Москве, ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

«Сотрудники МЧС потушили возгорание в моторном отсеке автобуса сообщением Одинцово – Парк Победы на Можайском шоссе. Площадь возгорания составила 2 кв. м», — цитирует агентство ТАСС своего собеседника.

Напомним, автобус загорелся на пересечении Можайского шоссе и улицы Багрицкого. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиры транспортного средства покинули салон до прибытия пожарных.