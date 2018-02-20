Резкое похолодание до –18 градусов придет в Москву 20 февраля

Морозы до –18 градусов придут в Москву вечером 20 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на погодный центр «Фобос».

«Вечером и ночью мы ожидаем похолодание... Предварительно, речь идет о минус 16–18 градусах», — пояснил представитель метеослужбы.

При этом днем во вторник в столице прогнозируется до 7 градусов мороза. В области возможно похолодание до –9 градусов. В регионе ожидается кратковременный снег и облачность. Скорость ветра составит 4–9 м/с.

Ранее портал iz.ru писал, что День защитника Отечества в 2018 году может стать самым морозным за последние 50 лет. Температура воздуха 23 февраля опустится ниже отметки в –20 градусов.