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Пожары уничтожили в Аргентине 800 тыс. га растительности

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ronen Tivony
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Пожары из-за сухой погоды уничтожили в Аргентине 800 тыс. га растительности. Информацию об этом распространили СМИ страны со ссылкой на пожарных.

Установившаяся в стране жара с грозами не способствует улучшению ситуации.

«Если будут только эти свежие очаги, шансы взять их под контроль велики. В работе задействовано много людей. Проблема в том, что в ближайшие дни не будет дождя, а жара останется сильной», — цитирует ТАСС представителей власти провинции Ла-Пампа.

13 января в Калифорнии был локализован крупнейший за всю историю штата пожар.

Пожар, бушевавший на 1140 кв. км, унес жизни 15 человек и разрушил более 1 тыс. домов в Санта-Барбаре и Вентуре. Власти эвакуировали несколько тысяч человек.

«Томас» превзошел предыдущий разрушительный пожар 2003 года на 0,5 кв. км.

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