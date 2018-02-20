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В Екатеринбурге горит типография на площади 70 кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Екатеринбурге произошло возгорание в офисном здании, где находится типография. Огнем охвачено 70 кв. м. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова.

«Угрозы распространения огня нет. Людей в здании не было, пострадавших нет», — цитирует Зырянову агентство ТАСС.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее, 19 февраля, портал iz.ru писал о пожаре в Орске. Возгорание в квартире жилого дома произошло из-за оставленного на зарядке телефона.

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