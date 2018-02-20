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СМИ узнали о попытках США уменьшить «чувствительность» РФ к присутствию эсминцев

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Фото: wikipedia.org
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США увеличивают военное присутствие в Черном море с целью «уменьшить чувствительность» Москвы к активности американских военных сил в регионе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в военной сфере.

17 февраля второй эсминец США Carney вошел в Черное море. При этом командование ВМС страны сообщило, что решение направить в акваторию сразу два корабля было принято заранее.

Как пишет ТАСС, один из источников телеканала сообщил, что Вашингтон таким образом желает добиться того, чтобы Москва воспринимала присутствие американских кораблей в Черном море как норму. В то же время США надеются, что эти меры позволят обеим странам выработать более четкую стратегию поведения в непосредственной близости ВС двух государств друг от друга.

Ранее замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что прибытие второго эсминца ВМС США в Черное море является провокацией.

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