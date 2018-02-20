Названа дата оглашения результатов анализа пробы Б Крушельницкого

Результаты анализа второй допинг-пробы российского керлингиста Александра Крушельницкого появятся в течение 20 февраля. Об этом сообщил пресс-аташе российской команды Константин Выборнов.

«Никакого результата пока нет. Ожидается он либо сегодня вечером (по корейскому времени), либо завтра утром (19 февраля. –– iz.ru)», — цитирует его РБК.

Накануне с аналогичным заявлением выступил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

«Ее вскрыли и отправили в лабораторию. В лучшем случае результат будет только вечером», — сказал Свищев.

18 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о следах мельдония в допинг-пробе Крушельницкого.

Позже в СМИ появилась информация об обнаружении этого запрещенного препарата и во второй пробе россиянина.

В частности, немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что на Олимпиаде в Пхёнчхане был проведен еще один допинг-тест, который также оказался положительным.

«В кулуарах на Играх в Пхёнчхане ходят слухи, что обнаружен второй положительный допинг-тест на мельдоний. Возможно, от того же спортсмена. Ждем подтверждения», — написал журналист в своем Twitter.

В Федерации керлинга России отметили, что Крушельницкий не мог применять мельдоний, и выразили уверенность в том, что спортсмена подставили. МОК также не исключил, что россиянину могли подмешать препарат.

Керлингист Александр Крушельницкий завоевал бронзу Олимпиады-2018 в дабл-миксте вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой.