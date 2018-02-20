Застреливший «краснокнижную» кабаргу иностранец предстанет перед судом

Перед судом предстанет гражданин одной из республик Средней Азии, которого обвиняют в убийстве кабарги на Сахалине. Ущерб от его действий оценили в сумму около 125 тыс. рублей.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, расследование уголовного дела завершено. 31-летний иностранец обвиняется по статье «Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, в отношении зверей, охота на которых полностью запрещена».

Агентство поясняет, что кабарга занесена в Красную книгу России. Этому животному присвоена первая категория статуса редкости. Дело в том, что кабарга находится под угрозой исчезновения, численность особей уменьшилась до критического уровня.

В конце января суд Мурманской области приговорил местного жителя к пяти месяцам заключения за незаконный вылов семги. Браконьер был задержан летом 2017 года.