Прямой эфир

Застреливший «краснокнижную» кабаргу иностранец предстанет перед судом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перед судом предстанет гражданин одной из республик Средней Азии, которого обвиняют в убийстве кабарги на Сахалине. Ущерб от его действий оценили в сумму около 125 тыс. рублей.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, расследование уголовного дела завершено. 31-летний иностранец обвиняется по статье «Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, в отношении зверей, охота на которых полностью запрещена».

Агентство поясняет, что кабарга занесена в Красную книгу России. Этому животному присвоена первая категория статуса редкости. Дело в том, что кабарга находится под угрозой исчезновения, численность особей уменьшилась до критического уровня.

В конце января суд Мурманской области приговорил местного жителя к пяти месяцам заключения за незаконный вылов семги. Браконьер был задержан летом 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Браконьеры убили 38 северных оленей в Якутии
Браконьер попытался задавить инспектора снегоходом на Сахалине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017