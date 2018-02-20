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РФ стала крупнейшим торговым партнером Украины в минувшем году

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Фото: Global Look Press/Caro/Schwarz
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Как следует из данных украинской Государственной службы статистики, Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году.

Объем экспорта российских товаров на Украину составил $7,2 млрд, а объем импорта украинских товаров в Россию вырос до $3,9 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо в торговле Украины с Россией составляет $3,3 млрд, отмечает «РИА Новости».

Среди европейских держав ключевыми партнерами Украины стали Польша, Нидерланды, ФРГ, Венгрия, Италия, Испания и Турция.

Ранее стало известно, что Украина в период с января по сентябрь 2017 года поставила в Европу 73 т шмелей, что на 48% больше, чем за аналогичный период в 2016 году. 

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