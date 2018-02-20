Небольшой снег и мороз ожидается в Москве во вторник

Морозная и облачная погода ожидается в Московском регионе во вторник, сообщает Гидрометцентр.

Температура воздуха опустится до 4–6 градусов мороза, пройдет небольшой снег. Местами возможна гололедица.

Ветер северо-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление днем составит 756 мм ртутного столба.

В ночь на среду столбики термометра покажут до 13–15 градусов мороза. Местами снег и гололедица.

Как прогнозируют синоптики, в этом году День защитника Отечества может стать самым морозным за последние 50 лет. 23 февраля ожидается мороз ниже –20 градусов, тогда как средняя температура воздуха в этот день в центральной части России составляет –6 градусов.