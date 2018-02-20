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Трамп поддержал выдвижение Ромни на выборах в сенат

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Фото: REUTERS/Jim Urquhart
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Президент США Дональд Трамп выразил поддержку своему однопартийцу Митту Ромни на выборах в сенат от штата Юта. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

«Митт Ромни объявил о выдвижении на выборы в сенат от замечательного штата Юта. Он станет замечательным сенатором и достойным преемником Оррина Хатча, он может заручиться моей всесторонней поддержкой!» — заявил глава Соединенных Штатов.

Митт Ромни участвовал в выборах президента США в 2012 году, но проиграл демократу Бараку Обаме. В ходе избирательной кампании Дональда Трампа республиканец критиковал миллиардера и называл его «жуликом». Однако после избрания Дональда Трампа на пост главы государства Митт Ромни неоднократно с ним встречался в надежде получить пост в администрации. Его усилия не принесли результата, и политику не удалось занять должность в Белом доме.

Ранее представитель штата Юты в сенате США Оррин Хатч сообщил об уходе в отставку. 83-летний политик собирается покинуть пост в ноябре.

Ранее портал iz.ru писал, что президент США Дональд Трамп занял последнее место в историческом рейтинге американских лидеров.

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