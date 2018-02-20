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Каждый третий житель Земли посмотрит Олимпиаду в Пхенчхане

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Зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане посмотрит каждый третий житель Земли, рассказал директор по менеджменту службы телевещания Игры Тимо Люмэ, сообщает ТАСС.

По его словам, по сравнению с Олимпиадой-2014 в Сочи число вещательных часов увеличено на 14%, а сочетание телевизионного контента по сравнению с цифровым.

Люмэ отметил, что церемонию открытия Олимпиады, которая состоялась 9 февраля, посмотрели около 300 млн зрителей, большинство из которых — 10 млн человек — в Южной Корее. При этом в США мероприятие смотрели почти вдвое больше человек, чем во всей Европе.

Ранее портал iz.ru сообщал, что полицейские спасли жизнь ребенку во время хоккейного матча на Олимпиаде. Мальчик ел корейский рисовый пирог и внезапно потерял сознание.

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