Четыре автомобиля столкнулись в Москве

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на севере Москвы, предварительно, в аварии пострадал один человек.

«Газета.ру» передает, что автомобили столкнулись около дома № 14 по улице Новая Башиловка.

«На ул. Новая Башиловка в районе д. 14 произошло столкновение четырех транспортных средств, один человек обратился за помощью к медикам», — рассказали в правоохранительных органах агентству городских новостей «Москва».

На месте массового ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС, причины аварии и ее виновник устанавливаются.

Накануне власти Москвы попросили столичных водителей пересесть на общественный транспорт.